На Полтавщині запровадили аварійні відключення світла

Сьогодні, 12:15

З 11.50 11 листопада у Полтавській області діє графік аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Про це повідомили у «Полтаваобленерго».

У компанії пояснили, що такі заходи запроваджені через наслідки російських атак на об’єкти енергетики. Тривалість та черговість відключень залежать від навантаження на енергосистему.

Енергетики просять споживачів ставитися з розумінням до ситуації та раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні години.

Нагадаємо, що зранку у Кременчуці повінстю зупинили рух тролейбусів через відсутність напруги.