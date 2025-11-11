На Полтавщині запровадили аварійні відключення світла

Причина — наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі
З 11.50 11 листопада у Полтавській області діє графік аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Про це повідомили у «Полтаваобленерго».
У компанії пояснили, що такі заходи запроваджені через наслідки російських атак на об’єкти енергетики. Тривалість та черговість відключень залежать від навантаження на енергосистему.
Енергетики просять споживачів ставитися з розумінням до ситуації та раціонально використовувати електроенергію, особливо у вечірні години.
Нагадаємо, що зранку у Кременчуці повінстю зупинили рух тролейбусів через відсутність напруги.
