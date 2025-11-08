Очільника Полтавської облради зняли в ресторані у день прийому громадян: що він про це каже

У Полтаві місцева активістка Юлія Петушинська зняла на відео, як голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький під час робочого дня відпочивав у ресторані й курив кальян. Жінка опублікувала відео у Facebook та дорікнула посадовцю, що той не перебував на робочому місці у день прийому громадян.

Сам Біленький заявив, що на 6 і 7 листопада взяв вихідні за власний рахунок.

— У свій вихідний день проводжу прийом у закладі громадського харчування. Дякую пані Петушинській, — написав він на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією медіа «Зміст», згідно з офіційним графіком, голова облради приймає громадян шість разів на рік — у перший четвер кожного непарного місяця. Востаннє цього року прийом мав відбутися 6 листопада.

