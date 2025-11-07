На Полтавщині потепління триватиме до кінця тижня, після чого підуть дощі

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 189

Температура залишатиметься на кілька градусів вище норми, але з 10 листопада прийдуть опади

Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомляє, що до кінця цього тижня погоду в регіоні формуватиме область підвищеного тиску, тож істотних опадів не очікується. Температура повітря залишатиметься на 3 градуси вище кліматичної норми. На початку наступного тижня ситуація зміниться: із заходу прийдуть атмосферні фронти, які принесуть помірні дощі та поступове зниження температури до звичних для листопада показників. Прогноз погоди по області: 7 листопада: хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі +3…+8° , вдень +8…+13° .

хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі , вдень . 8–9 листопада: мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3–8 м/с. Температура вночі +2…+7° , вдень +8…+13° .

мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3–8 м/с. Температура вночі , вдень . 10 листопада: невеликий дощ, температура вночі +2…+7° , вдень +5…+10° .

невеликий дощ, температура вночі , вдень . 11 листопада: помірний дощ, температура вночі +2…+7°, вдень +5…+10°. Нагадаємо, що жовтень на Полтавщині був теплішим за норму та з дощами — синоптики.

