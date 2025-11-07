На Полтавщині потепління триватиме до кінця тижня, після чого підуть дощі

Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомляє, що до кінця цього тижня погоду в регіоні формуватиме область підвищеного тиску, тож істотних опадів не очікується. Температура повітря залишатиметься на 3 градуси вище кліматичної норми.
На початку наступного тижня ситуація зміниться: із заходу прийдуть атмосферні фронти, які принесуть помірні дощі та поступове зниження температури до звичних для листопада показників.
Прогноз погоди по області:
Нагадаємо, що жовтень на Полтавщині був теплішим за норму та з дощами — синоптики.
