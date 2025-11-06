На Полтавщині висадили «Ліс пам’яті» на честь загиблих воїнів-лісівників

Саджанці посадили у Вельбівському лісництві на честь Олександра Линника та Сергія Галушка

На Полтавщині висадили «Ліс Пам’яті» на честь загиблих лісівників. Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

Саджанці посадили у Вельбівському лісництві в пам’ять про загиблих працівників-лісівників — Олександра Линника та Сергія Галушка, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист України.

До заходу долучилися родини полеглих, демобілізовані працівники, колеги, вихованці учнівського лісництва, представники Спілки воїнів-лісівників України та місцевої громади.

На площі 1 гектар висадили сіянці сосни, дуба, берези та символічно — калину, як знак пам’яті про Героїв.

Олександр Линник працював верстатником у лісництві. Загинув 29 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Сергій Галушко працював у цеху переробки Гадяцького лісгоспу. Служив на різних ділянках фронту, зокрема в Пісках на Донеччині, і загинув 5 січня 2024 року під час виїзду на позицію у Куп’янському районі.

Висадження «Лісів Пам’яті» на честь полеглих на війні лісівників — ініціатива, яку впроваджують по усіх регіонах України.