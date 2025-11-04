Для підприємств Полтавщини діятиме графік обмеження потужності

Підприємствам рекомендують зменшити споживання електроенергії через дефіцит у системі

5 листопада на території Полтавської області запровадили графік обмеження потужності (ГОП). Він діє з 07.00 до 22.00 у межах п’яти черг. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Рішення ухвалили через дефіцит електричної потужності в енергосистемі України. Його спричинили пошкодження об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Керівників підприємств, установ та організацій області просять дотримуватися визначених лімітів споживання відповідно до погодженого з обласною військовою адміністрацією графіка обмеження потужності на 2025–2026 роки.

Нагадаємо, у Полтавській області 5 листопада діятиме графік погодинних відключень.