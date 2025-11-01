У центрі Полтави встановили уламок збитого «шахеда»: збирають кошти на дрони

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 82

У центрі Полтави, де раніше стояв пам’ятник на місці відпочинку Петра І, встановили уламок збитого «шахеда». Про це повідомляє видання Суспільне.

Ініціаторами акції стали представники простору розвитку міста «Містохаб».

Як зазначили організатори, уламок збитого дрона-камікадзе «Shahed» передали представники благодійного фонду «Повернись живим». Поруч із уламком встановили QR-код, за яким перехожі можуть перейти на сторінку збору «Полтавський Дронопад» та, за можливості, зробити донат на потреби українських військових.

У «Містохабі» наголошують, що така ініціатива має не лише благодійну мету, а й символічне значення — нагадати полтавцям про ціну свободи та необхідність підтримки оборони України.

Нагадаємо, після демонтажу пам'ятника на честь Петра І на цьому місці у вересні встановиил вертоліт Мі-2 з нагоди 10-річчя створення 18-ї бригади армійської авіації, що базується на Полтавщині. Проте не минуло й доби, як гелікоптер демонтували через побоювання місцевих жителів.