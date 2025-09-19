Не минуло й доби: у Полтаві демонтували гелікоптер, встановлений на місці відпочинку Петра І

Мі-2 встановили на постаменті до річниці 18-ї бригади армійської авіації

Увечері 18 вересня у Полтаві зняли з постаменту гелікоптер Мі-2, який напередодні встановили як тимчасову інсталяцію. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі 18-ї бригади армійської авіації.

Експонат підняли на платформу 17 вересня до 10-ї річниці створення бригади. Втім, він пробув там лише добу.

Причиною демонтажу стали скарги частини місцевих жителів. Люди висловлювали побоювання, що муляж вертольота можуть сплутати з бойовою технікою під час повітряних атак.

Водночас дехто з полтавців вважав, що така інсталяція могла б стати цікавою фотозоною та символом вшанування військових авіаторів.

Нагадаємо, вертоліт МІ-2 жовто-блакитного кольору був встановлений у Придніпровському парку неподалік від льотного коледжу 19 червня 2020 року, як подарунок місту з нагоди 60-річчя Кременчуцького льотного коледжу.