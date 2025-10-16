У жовтні 369 жителів Полтавщини отримають матеріальну допомогу

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 101

Понад 2,3 млн грн з обласного бюджету виділять у жовтні цього року на матеріальну допомогу жителям Полтавщини. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Виплати отримають 369 людей:

988 тис. грн — виплатять громадянам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування або опинилися в складних життєвих обставинах;

822 тис. грн — 98 жителям, які мають онкологічні захворювання;

32 тис. грн — 5 онкохворим внутрішньо переміщеним особам, які потребують лікування;

435 тис. грн — 29 жителям Кобеляцької громади, чиє житло пошкоджено або знищено внаслідок стихійного лиха.

Виплати отримають також четверо довгожителів області з нагоди 100-річного ювілею та дві родини, у яких народилася двійня.

— Матеріальна допомога залишається дієвим засобом підтримки жителів області, які опинилися у складних життєвих обставинах , - зазначив Володимир Когут.

