У жовтні 369 жителів Полтавщини отримають матеріальну допомогу

Матеріальна допомога залишається дієвим засобом підтримки жителів області, які опинилися у складних життєвих обставинах
Понад 2,3 млн грн з обласного бюджету виділять у жовтні цього року на матеріальну допомогу жителям Полтавщини. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Виплати отримають 369 людей:
Виплати отримають також четверо довгожителів області з нагоди 100-річного ювілею та дві родини, у яких народилася двійня.
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що українці цього року зможуть отримати зимову допомогу в 6500 грн у рамках програми «Тепла зима». Уряд готує відповідну програму зимової підтримки для окремих категорій громадян.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.