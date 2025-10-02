ГО "Захист держави"
Полтавщина, Воїни світла, Війна

Рідним полеглого Героя України Семена Крамського вручили «Золоту Зірку»

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 97

 

Нагороду із рук президента отримали дружина та донька загиблого офіцера

Учора, 1 жовтня, у День захисників та захисниць України Президент Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» дружині та доньці лейтенанта Семена Крамського — захисника з Полтави, який героїчно загинув на фронті, захищаючи Україну. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 

Семен Крамський народився 2 червня 1979 року в Полтаві. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ добровільно приєднався до 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ. Він брав участь у боях у Запорізькій, Луганській і Донецькій областях, знищував техніку противника, ефективно керував підрозділами та особисто проявляв виняткову мужність на полі бою.

У 2024 році Крамського призначили командиром аеромобільної роти. У вересні підрозділ під його командуванням відновив втрачені позиції поблизу Водяного на Донеччині та організував їх оборону. Навіть за умов значної чисельної переваги противника, лейтенант успішно керував боєм, відбиваючи штурми, у яких ворог зазнав великих втрат.

 

22 вересня під час чергового бою Семен Крамський був поранений, однак відмовився від евакуації та продовжив керувати обороною. Вже наступного дня, під час ворожого обстрілу, офіцер отримав смертельні поранення й помер під час евакуації.

За виняткову мужність і героїзм Указом Президента України № 99/2025 від 21 лютого 2025 року лейтенанту Семену Крамському присвоєно звання Героя України (посмертно).

Нагадаємо, у серпні рідні загиблого льотчика з Полтавщини Дмитра Фішера отримали «Золоту зірку» від президента.

Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла загиблий Герой України золота зірка нагородження
