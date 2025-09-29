На Полтавщині початок жовтня буде прохолодним і дощовим
Сьогодні, 19:01
Потепління очікується з 3 жовтня, але без опадів не обійдеться
У Полтавській області на початку жовтня встановиться справжня осіння погода. За прогнозом обласного центру з гідрометеорології, циклон над Чорним морем принесе прохолоду та дощі.
Прогноз погоди:
- 30 вересня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 7–12 м/с. Температура вночі 4–9º, вдень 10–15º.
- 1 жовтня — вночі без опадів, удень невеликий дощ. Температура вночі 3–8º, вдень 9–14º.
- 2 жовтня — невеликий дощ, вітер східний 5–10 м/с. Температура вночі 3–8º, вдень 9–14º.
- 3 жовтня — без опадів. Температура вночі 6–11º, вдень 12–17º.
- 4 жовтня — вночі без опадів, удень дощ. Температура вночі 6–11º, вдень 14–19º.
Синоптики зазначають, що вже з 3 жовтня вітер зміниться на південно-західний і в область надійдуть тепліші повітряні маси. Однак атмосфера залишатиметься нестійкою, тож у деякі дні можливі опади.
Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуці були заморозки.
