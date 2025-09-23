Коли тиша має голос: сьогодні відзначається Міжнародний день жестових мов

Сьогодні, 23 вересня у світі відзначають Міжнародний день жестових мов. Його запровадила Всесвітня федерація глухих, а офіційний статус день отримав у 2017 році завдяки резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Мета цієї дати — привернути увагу до мовних прав людей із порушеннями слуху та підкреслити важливість жестової мови як повноцінного і рівноправного засобу спілкування.

В Україні для мільйонів громадян, хто живе в тиші, хто читає слова очима, ловить інтонації поглядом, а новини сприймає не вухом, а серцем, жестова мова є ключем до повноцінного життя, до новин, інформації, знань, культури.

Серед них — кременчужанин Нікіта Литвиненко, який не чує ані звуків міста, ані дзвону шкільного дзвоника. Проте цей хлопець — яскравий доказ того, що життя з порушенням слуху може бути насиченим.

Нікіта займається спортом, відвідує школу, зустрічається з друзями, фотографує, обожнює малювати. Він модний, стильний, веселий, товариський.

Його історія — це не просто натхнення, а й нагадування всім нам, що справжні бар'єри існують лише у наших головах. У Нікіти немає жодних перешкод, і він щодня доводить, що інвалідність — це не вирок, а лише ще одна риса, яка робить його унікальним.

Мама Нікіти — Марина Куркач підкреслює необхідність розвитку жестової мови:

— Сьогодні, коли йде війна, вивчення жестової мови є вкрай важливим! Це може врятувати комусь життя. Хочу сказати, що багато людей, які не чують, дуже погано комунікують навіть за допомогою тексту, вони спілкуються лише жестовою мовою. Тому коли така людина опиниться в небезпеці, й поруч не буде того, хто зможе пояснити за допомогою жестової мови, куди йти, може трапитися трагедія. Тож треба розвивати жестову мову!

Пані Марина розповідає, що її син Нікіта з друзями з великим задоволенням відвідують різні культурні заходи, але не мають можливості відразу розуміти про що йде мова, й вимушені чекати, поки вона чи інша людина їм пояснить.

— Це неправильно! Вони всі відмінно читають по губах, але відстань може бути завеликою, й в такому випадку пояснити може лише перекладач жестової мови, — каже мама Нікіти.

Жінка каже, що днями користувалася послугою таксиста, який погано чує. Каже, в салоні був надпис про те, щоб до нього зверталися за допомогою тексту.

— Коли я почала спілкуватися з ним жестовою мовою, подякувала йому за його роботу, чоловік просто сяв від задоволення! Це дуже важливо, коли тебе чують, розуміють, хочуть і можуть спілкуватися!

Пам’ятайте, тиша теж має голос. Треба лише дати їй простір звучати!