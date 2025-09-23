Коли тиша має голос: сьогодні відзначається Міжнародний день жестових мов

Мета цієї дати — привернути увагу до мовних прав людей із порушеннями слуху та підкреслити важливість жестової мови як повноцінного і рівноправного засобу спілкування
Сьогодні, 23 вересня у світі відзначають Міжнародний день жестових мов. Його запровадила Всесвітня федерація глухих, а офіційний статус день отримав у 2017 році завдяки резолюції Генеральної Асамблеї ООН.
Мета цієї дати — привернути увагу до мовних прав людей із порушеннями слуху та підкреслити важливість жестової мови як повноцінного і рівноправного засобу спілкування.
В Україні для мільйонів громадян, хто живе в тиші, хто читає слова очима, ловить інтонації поглядом, а новини сприймає не вухом, а серцем, жестова мова є ключем до повноцінного життя, до новин, інформації, знань, культури.
Серед них — кременчужанин Нікіта Литвиненко, який не чує ані звуків міста, ані дзвону шкільного дзвоника. Проте цей хлопець — яскравий доказ того, що життя з порушенням слуху може бути насиченим.
Нікіта займається спортом, відвідує школу, зустрічається з друзями, фотографує, обожнює малювати. Він модний, стильний, веселий, товариський.
Його історія — це не просто натхнення, а й нагадування всім нам, що справжні бар'єри існують лише у наших головах. У Нікіти немає жодних перешкод, і він щодня доводить, що інвалідність — це не вирок, а лише ще одна риса, яка робить його унікальним.
Мама Нікіти — Марина Куркач підкреслює необхідність розвитку жестової мови:
Пані Марина розповідає, що її син Нікіта з друзями з великим задоволенням відвідують різні культурні заходи, але не мають можливості відразу розуміти про що йде мова, й вимушені чекати, поки вона чи інша людина їм пояснить.
Жінка каже, що днями користувалася послугою таксиста, який погано чує. Каже, в салоні був надпис про те, щоб до нього зверталися за допомогою тексту.
Пам’ятайте, тиша теж має голос. Треба лише дати їй простір звучати!
Навчитися жестової мови можна у Полтавському коледжі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», які разом з Громадською організацією «Перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю «Міст» пропонують десятимісячне навчання і ДИПЛОМ кваліфікованого робітника за спеціальністю «Перекладач жестової мови» або пройти короткотривалі курси у Центрі жестової мови і отримати СЕРТИФІКАТ. Практичні заняття проводяться носіями жестової мови та фахівцями з порушенням слуху!
Жестову мову ще можна вивчати по відео уроках.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.