Коли тиша має голос: сьогодні відзначається Міжнародний день жестових мов

ГО "Захист держави"
Голос громадян — сила держави
Олена Шуляк
Переселенцям стане легше купувати житло в Україні
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Україна, Світ, Для дому і сім'ї

Коли тиша має голос: сьогодні відзначається Міжнародний день жестових мов

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 45

Мета цієї дати — привернути увагу до мовних прав людей із порушеннями слуху та підкреслити важливість жестової мови як повноцінного і рівноправного засобу спілкування

Сьогодні, 23 вересня у світі відзначають Міжнародний день жестових мов. Його запровадила Всесвітня федерація глухих, а офіційний статус день отримав у 2017 році завдяки резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Мета цієї дати — привернути увагу до мовних прав людей із порушеннями слуху та підкреслити важливість жестової мови як повноцінного і рівноправного засобу спілкування.

В Україні для мільйонів громадян, хто живе в тиші, хто читає слова очима, ловить інтонації поглядом, а новини сприймає не вухом, а серцем, жестова мова є ключем до повноцінного життя, до новин, інформації, знань, культури.

Серед них — кременчужанин Нікіта Литвиненко, який не чує ані звуків міста, ані дзвону шкільного дзвоника. Проте цей хлопець — яскравий доказ того, що життя з порушенням слуху може бути насиченим. 

 Нікіта займається спортом, відвідує школу, зустрічається з друзями, фотографує, обожнює малювати. Він модний, стильний, веселий, товариський.

Його історія — це не просто натхнення, а й нагадування всім нам, що справжні бар'єри існують лише у наших головах. У Нікіти немає жодних перешкод, і він щодня доводить, що інвалідність — це не вирок, а лише ще одна риса, яка робить його унікальним.

Мама Нікіти — Марина Куркач підкреслює необхідність розвитку жестової мови:

— Сьогодні, коли йде війна, вивчення жестової мови є вкрай важливим! Це може врятувати комусь життя. Хочу сказати, що багато людей, які не чують, дуже погано комунікують навіть за допомогою тексту, вони спілкуються лише жестовою мовою. Тому коли така людина опиниться в небезпеці, й поруч не буде того, хто зможе пояснити за допомогою жестової мови, куди йти, може трапитися трагедія. Тож треба розвивати жестову мову! 

Пані Марина розповідає, що її син Нікіта з друзями з великим задоволенням відвідують різні культурні заходи, але не мають можливості відразу розуміти про що йде мова, й вимушені чекати, поки вона чи інша людина їм пояснить.

— Це неправильно! Вони всі відмінно читають по губах, але відстань може бути завеликою, й в такому випадку пояснити може лише перекладач жестової мови, — каже мама Нікіти.

Жінка каже, що днями користувалася послугою таксиста, який погано чує. Каже, в салоні був надпис про те, щоб до нього зверталися за допомогою тексту.

— Коли я почала спілкуватися з ним жестовою мовою, подякувала йому за його роботу, чоловік просто сяв від задоволення! Це дуже важливо, коли тебе чують, розуміють, хочуть і можуть спілкуватися!

Пам’ятайте, тиша теж має голос. Треба лише дати їй простір звучати!

Навчитися жестової мови можна у Полтавському коледжі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», які разом з Громадською організацією «Перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю «Міст» пропонують десятимісячне навчання і ДИПЛОМ кваліфікованого робітника за спеціальністю «Перекладач жестової мови» або пройти короткотривалі курси у Центрі жестової мови і отримати СЕРТИФІКАТ. Практичні заняття проводяться носіями жестової мови та фахівцями з порушенням слуху!

Жестову мову ще можна вивчати по відео уроках.


1
Автор: Мирослава Українська
Теги: жестова мова особи з інвалідністю слух
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх