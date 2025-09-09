На Полтавщині оголосили штормове попередження: очікують грози

Полтавський обласний центр із гідрометеорології попереджає про грози на території області. Негода очікується у другій половині дня 9 вересня та в першій половині ночі 10 вересня.

Попередження має перший рівень небезпечності (жовтий).

Метеорологи закликають жителів області бути обережними під час погіршення погоди.