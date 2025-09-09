На Полтавщині оголосили штормове попередження: очікують грози

Полтавський обласний центр із гідрометеорології попереджає про грози на території області. Негода очікується у другій половині дня 9 вересня та в першій половині ночі 10 вересня.
Попередження має перший рівень небезпечності (жовтий).
Метеорологи закликають жителів області бути обережними під час погіршення погоди.
У «Полтаваобленерго» закликають мешканців бути обережними: гроза може спричинити обриви ліній електропередач. Категорично заборонено наближатися до обірваних дротів ближче ніж на 8 метрів. Про небезпечні випадки потрібно негайно повідомляти до кол-центру компанії: (0532) 510-910, 097-20-20-207, 050-305-99-10, 093-17-02-533, 0800-205-035.
До прибуття ремонтної бригади радять обмежити доступ людей і тварин до місця пошкодження.
Нагадаємо, що вчора у Семенівській громаді через аварію без світла залишилися понад 500 абонентів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.