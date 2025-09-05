ГО "Захист держави"
Полтавщина

У Оржиці презентували проєкт комплексного відновлення громад

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 70

 Агентство відновлення показало, як можна перебудовувати не лише будинки, а громади

У селищі Оржиця на Полтавщині Агентство відновлення презентувало пілотний проєкт комплексного відновлення населених пунктів. Про це повідомили у Telegram-каналі агентства.

Як зазначив голова Агентства Сергій Сухомлин, комплексне відновлення — це не лише про будівництво, а про розвиток, нові підходи до управління, безпеку та інфраструктуру.

Під час візиту до Оржиці разом із головою Полтавської облради Олександром Біленьким та виконавчим директором Асоціації міст України Олександром Слобожаном Сухомлин презентував один із перших прикладів змін.

— Для багатьох громад комплексно змінитися — це завдання навіть не на завтра, а на післязавтра. Але працювати треба вже сьогодні, — підкреслив очільник агентства.

На зустрічі обговорили можливості реалізації таких проєктів, запуск Централізованої закупівельної організації та використання модульних укриттів, які, за словами Сухомлина, встановлювати швидше і дешевше, ніж будувати капітальні.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ілюстративне/mindev.gov.ua
Теги: відновлення
