Уряд прискорює будівництво водогонів: Полтавщина — серед пріоритетних областей

Кабінет Міністрів визначив перелік пріоритетних об'єктів для будівництва та відновлення мереж водопостачання в межах експериментального проєкту. У список потрапила й Полтавська область. Про це повідомили у Мінрозвитку.
Йдеться про спорудження нових водогонів у Полтавській, Вінницькій та Одеській областях, а також про завершення об’єктів на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Відновлення відбуватиметься за спрощеною процедурою.
Механізм передбачає скорочення бюрократичних етапів і пришвидшене виділення коштів — це дозволить оперативно починати будівельні роботи та швидко забезпечити людей питною водою.
Рішення Уряду має на меті пришвидшити запуск систем водопостачання, створити умови для повернення людей у постраждалі регіони та відновлення нормального життя.
Нагадаємо, що у 2023 році у Пришибській територіальній громаді відкрили водогін за понад 27 мільйонів гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.