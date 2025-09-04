Уряд прискорює будівництво водогонів: Полтавщина — серед пріоритетних областей

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 89

Кабінет Міністрів визначив перелік пріоритетних об'єктів для будівництва та відновлення мереж водопостачання в межах експериментального проєкту. У список потрапила й Полтавська область. Про це повідомили у Мінрозвитку.

Йдеться про спорудження нових водогонів у Полтавській, Вінницькій та Одеській областях, а також про завершення об’єктів на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Відновлення відбуватиметься за спрощеною процедурою.

Механізм передбачає скорочення бюрократичних етапів і пришвидшене виділення коштів — це дозволить оперативно починати будівельні роботи та швидко забезпечити людей питною водою.

— Цей експериментальний проєкт — інструмент швидкого реагування на виклики війни. Він дозволить відновити критичну інфраструктуру й забезпечити якісною водою жителів громад, — пояснив віцепрем’єр Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій.

Рішення Уряду має на меті пришвидшити запуск систем водопостачання, створити умови для повернення людей у постраждалі регіони та відновлення нормального життя.

Нагадаємо, що у 2023 році у Пришибській територіальній громаді відкрили водогін за понад 27 мільйонів гривень.