Волонтерам Полтавщини пропонують навчання і $2000 на мінігрант

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 104

На участь звуть волотерів, що допомагають ЗСУ, ветеранам і ВПО

Громадські організації Полтавщини запрошують пройти місячне навчання і отримати до $2000 на втілення проєктів. Про це повідомляє Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», яка оголосила щорічний конкурс мінігрантів у межах Програми підтримки волонтерських центрів.

Участь можуть взяти зареєстровані інститути громадянського суспільства (ІГС) із Полтавської, Кіровоградської, Вінницької, Дніпропетровської та Черкаської областей, які:

  • підтримують виробництво продукції для підтримки ЗСУ, жителів прифронтових і деокупованих територій (пошив одягу та спорядження, плетіння маскувальних сіток, приготування їжі довготривалого зберігання тощо);
  • на постійній основі реалізують волонтерський напрямок, повʼязаний із наданням соціальних послуг жителям громади у складних життєвих обставинах, ВПО, ветеранам/кам та їхнім сім’ям.
— Ми запускаємо  конкурс мінігрантів, щоб підтримати тих, хто беззупину продовжує допомагати ЗСУ та постраждалим від війни, розвиває соціальне підприємництво або надає важливі послуги людям. Наша мета — не просто дати кошти, а дати інструменти для розвитку, впевненості та впливу, — говорить Алла Волошина, голова КОО ВГО «АССН».

 

Конкурс складається із двох етапів:

Перший етап (15 серпня — 19 вересня 2025 року) — це серія онлайн-навчань із тем, які охоплюють соціальне підприємництво, соціальне замовлення, адвокацію, публічні комунікації та проєктний менеджмент. Навчання допоможе сформувати повноцінну проєктну заявку для участі в конкурсі мінігрантів. Участь у навчальній програмі є обов’язковою для виходу в другий етап. Зареєструватися потрібно ТУТ.

Другий етап (20 вересня 2025 — 30 березня 2026 року) — подання заявок на мінігранти, відбір і реалізація проєктів. Обсяг підтримки для однієї організації може сягати до 2 000 $. Отримані кошти можуть бути використані на оплату праці, закупівлю обладнання, проведення заходів тощо.

Автор: Мирослава Українська
Теги: волонтери гранти
Вверх