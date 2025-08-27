Волонтерам Полтавщини пропонують навчання і $2000 на мінігрант

Громадські організації Полтавщини запрошують пройти місячне навчання і отримати до $2000 на втілення проєктів. Про це повідомляє Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», яка оголосила щорічний конкурс мінігрантів у межах Програми підтримки волонтерських центрів.
Участь можуть взяти зареєстровані інститути громадянського суспільства (ІГС) із Полтавської, Кіровоградської, Вінницької, Дніпропетровської та Черкаської областей, які:
Конкурс складається із двох етапів:
Перший етап (15 серпня — 19 вересня 2025 року) — це серія онлайн-навчань із тем, які охоплюють соціальне підприємництво, соціальне замовлення, адвокацію, публічні комунікації та проєктний менеджмент. Навчання допоможе сформувати повноцінну проєктну заявку для участі в конкурсі мінігрантів. Участь у навчальній програмі є обов’язковою для виходу в другий етап. Зареєструватися потрібно ТУТ.
Другий етап (20 вересня 2025 — 30 березня 2026 року) — подання заявок на мінігранти, відбір і реалізація проєктів. Обсяг підтримки для однієї організації може сягати до 2 000 $. Отримані кошти можуть бути використані на оплату праці, закупівлю обладнання, проведення заходів тощо.
