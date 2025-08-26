Соціальні працівники Полтавщини отримають планшети для роботи з родинами полонених

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 85

На Полтавщині соціальні працівники, які допомагають сім’ям полонених, звільненим із полону та місць незаконного утримання, отримають 14 планшетів. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, нову техніку розподілять між працівниками 11 громад. Вона дозволить соцпрацівникам оперативніше вирішувати питання та якісніше надавати послуги тим, хто цього найбільше потребує.

Втілити у життя таку технічну підтримку соцпрацівників стало можливо завдяки участі Полтавщини у всеукраїнському проєкті підтримки, який реалізується з ініціативи Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України за підтримки «Українського фонду швидкого реагування» IREX.