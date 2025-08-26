На Полтавщині очікуються грози та шквали — «жовтий» рівень небезпеки

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища. У найближчу годину та до кінця дня 26 серпня в області прогнозуються грози та шквали швидкістю 15–20 м/с.
За класифікацією синоптиків, оголошено І рівень небезпечності — жовтий. Жителям області рекомендують бути уважними під час перебування на вулиці, уникати укриття під деревами та стежити за оперативною інформацією про зміни погоди.
Нагадаємо, що до кінця місяця на Полтавщину повернеться спека.
