На Полтавщині очікуються грози та шквали — «жовтий» рівень небезпеки

Сьогодні, 15:29

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища. У найближчу годину та до кінця дня 26 серпня в області прогнозуються грози та шквали швидкістю 15–20 м/с.