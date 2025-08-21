На Полтавщині очікуються грози, шквали та град

У четвер, 22 серпня, в західній частині Полтавської області прогнозують грози, місцями — град і шквали до 15–20 м/с. Про це попередили в обласному центрі з гідрометеорології. Попередження має жовтий рівень небезпечності (І рівень).
Загалом очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозують, а вдень у західних районах області можливі короткочасні дощі з грозами.
Вітер — південно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18ºС, вдень — від +27 до +32ºС.
Рятувальники закликають жителів області бути обережними під час негоди, не ховатися під деревами та уникати відкритих територій.
