На Полтавщину повертається спека: до +31°, але ненадовго

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 121

На Полтавщину після похолодання повертається літня спека. Як повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, цього тижня температура повітря поступово зростатиме — до 30°С і вище.

19 серпня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер — північно-західний, 5–10 м/с. Температура: вночі 8–13°С, удень — 21–26°С.

З 20 по 22 серпня — сухо. Вітер — західний з переходом на південно-західний, 5–10 м/с. Температура: вночі 13–15°С, удень підвищуватиметься: з 25–27°С у вівторок до 29–31°С у четвер.

23 серпня прогнозують повернення дощів: місцями короткочасні опади з грозами. Температура знизиться на 5–7 градусів.

Нагадаємо, що до 20 серпня на Полтавщині оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки.