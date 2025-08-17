На Полтавщині створять дві нові рекреаційні зони у лісах

Місця для відпочинку з’являться у Великій Багачці та Нових Санжарах до кінця 2025 року

У Полтавській області планують облаштувати дві нові рекреаційні зони у лісах. Вони з’являться до кінця 2025 року у Великій Багачці та Нових Санжарах. Про це повідомили у держпідприємстві «Ліси України».

У нових зонах відпочинку облаштують альтанки, дитячі майданчики, місця для розведення вогню та парковки. Такі локації дозволяють людям проводити дозвілля на природі з меншими ризиками спричинення лісових пожеж.

Щороку рекреаційні пункти відвідують понад 3 млн людей. За статистикою, з їх появою кількість пожеж, спричинених людьми, зменшується.

У Полтавській області вже діють 7 сучасних зон відпочинку «Лісовичок», створених Слобожанським лісовим офісом за останні два роки. Серед них — поблизу Полтави (Копили), Гадяча (Вельбівка), Хоролу (Мусіїївка), у Розсошенцях, біля Зінькова та у Кременчуці.

Програма розвитку рекреації ДП «Ліси України» передбачає створення десятків облаштованих місць для безпечного відпочинку у лісах по всій країні. Пункти мають стандартне оснащення: бесідки з меблями, мангальну зону, дитячий майданчик, смітники та санітарну зону.