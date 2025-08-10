На Полтавщині прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 94

Наступного тижня на Полтавщині прогнозують п’ятий клас пожежної небезпеки — найвищий за шкалою. Про це повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Під попередження не потраплять лише Київська, Чернігівська, Черкаська та Кіровоградська області. На Полтавщині ж синоптики очікують умови, за яких суха трава, ліс, торфовища та сільгоспугіддя можуть зайнятися навіть від найменшої іскри.

У таких умовах заборонено розводити багаття, випалювати траву, залишати непогашені сірники чи недопалки. У лісах області вже посилили патрулювання, а пожежна техніка перебуває у повній готовності для швидкого реагування.

Нагадаємо, минулого місяця на Полтавщині спалахнула лісова пожежа, яка охопила десятки гектарів площі: вогонь гасили всю ніч.