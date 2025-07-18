У липні з обласного бюджету матеріальну допомогу нададуть 496 жителям Полтавщини: хто отримає

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 105

На це виділять понад 2 млн грн

У липні 496 жителів Полтавщини отримають матеріальну допомогу з обласного бюджету. На це спрямують понад 2 млн грн. Виплати отримають 496 людей. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, мешканцям, які потребують тривалого та дороговартісного лікування, а також тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, перерахують понад 860 тис. грн. Онкохворим жителям області та ВПО — 830 тис. грн. Ще 225 тис. грн нададуть 20 онкохворим дітям.

Сім’ї загиблих цивільних внаслідок російських ударів отримають 150 тис. грн, а постраждалі від обстрілів – 20 тис. грн.

Мешканцям, чиї будинки були пошкоджені під час ворожих атак, спрямують 215 тис. грн.

Фінансову підтримку також отримають четверо жінок, які відзначили 100-річний ювілей, та чотири родини, в яких народилися двійнята.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у червні з обласного бюджету отримають матеріальну допомогу 580 жителям Полтавщини. А також повідомляли, що у червні 77 тисяч жителів Полтавщини отримають державну соціальну допомогу.