На Полтавщині оголосили штормове попередження — очікуються грози та шквали

Ввечері 10 липня і вночі 11 липня у Полтавській області очікується гроза, подекуди шквали 15-20м/с. У регіоні оголосили I рівень небезпеки — жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Нагадаємо, жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення та інфраструктури. Також слід не паркуватись поблизу дерев і будівель із ненадійними конструкціями.
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