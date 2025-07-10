На Полтавщині оголосили штормове попередження — очікуються грози та шквали

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 289

У гідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища

Ввечері 10 липня і вночі 11 липня у Полтавській області очікується гроза, подекуди шквали 15-20м/с. У регіоні оголосили I рівень небезпеки — жовтий. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.