Після реабілітації та майже двох років полону додому повернувся захисник з Полтавщини

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 147

Полтавщина зустріла захисника, який провів у полоні 22 місяці: до рідного села у Чутівській громаді після обміну та реабілітації повернувся захисник Олександр Корінний. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського ОТЦК та СП.

Сергій Корінний служить у ЗСУ з грудня 2022 року. Він обіймав посаду стрільця-гранатометника механізованого відділення 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. У полон військовий потрапив 17 липня 2023 року під час бойового завдання біля Авдіївки на Донеччині.

Увесь цей час його утримували в колоніях окупованих Донецька, Горлівки, Оленівки та Кіровського. Двічі — у жовтні та грудні 2024 року — Сергія включали до списків на обмін, але звільнили лише 24 травня цього року під час обміну «1000 на 1000».

Після проходження реабілітації Сергій Корінний повернувся до рідного села. Його зустрічали рідні, друзі, сусіди й односельці.

Нагадаємо, днями стали відомі імена трьох військових з Полтавщини, які повернулись з полону 20 червня.