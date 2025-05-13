«І навіщо повернувся?»: як реагують цивільні на військових під час вручення повісток на Полтавщині

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 383

За словами Істоміна, у разі загострення конфлікту, «пояснення, що військовослужбовець уже воював, зазнав поранення і не може воювати, часто вже не має значення»

Під час вручення повісток на вулицях Полтавщини військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) стикаються з агресією з боку цивільних та неповагою. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв’ю hromadske.

— Якщо громадянин зустрічає військового ТЦК на вулиці, майже гарантовано, що це людина, яка або вже воювала й зазнала поранення, або має обмеження за станом здоров’я, через що не може воювати, — розповів речник. — Попри це, деякі люди все одно вважають за потрібне закидати: «От іди й сам воюй!». І навіть коли військовий відповідає, що служив, дехто відказує: «І навіщо повернувся?».

За словами Істоміна, у разі загострення конфлікту, «пояснення, що військовослужбовець уже воював, зазнав поранення і не може воювати, часто вже не має значення».

— Людина просто налаштувалася на конфлікт, і будь-яка відповідь не змінить її поведінки. Там уже пояснювати будь-що абсолютно марно, — зазначив військовий.

Нагадаємо, Полтавщина стала одним із регіонів, де через порушення мобілізаційних правил масово штрафують військовозобов’язаних та вживають передбачених законом заходів щодо сплати штрафів. Для цього станом на 1 травня територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавщини склали понад півтори тисячі постанов на блокування рахунків місцевих жителів, які порушили мобілізаційні правила.