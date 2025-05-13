«І навіщо повернувся?»: як реагують цивільні на військових під час вручення повісток на Полтавщині

За словами Істоміна, у разі загострення конфлікту, «пояснення, що військовослужбовець уже воював, зазнав поранення і не може воювати, часто вже не має значення»
Під час вручення повісток на вулицях Полтавщини військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) стикаються з агресією з боку цивільних та неповагою. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв’ю hromadske.
За словами Істоміна, у разі загострення конфлікту, «пояснення, що військовослужбовець уже воював, зазнав поранення і не може воювати, часто вже не має значення».
Нагадаємо, Полтавщина стала одним із регіонів, де через порушення мобілізаційних правил масово штрафують військовозобов’язаних та вживають передбачених законом заходів щодо сплати штрафів. Для цього станом на 1 травня територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавщини склали понад півтори тисячі постанов на блокування рахунків місцевих жителів, які порушили мобілізаційні правила.
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