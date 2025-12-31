30 грудня о 19.36 на 134-му кілометрі автодороги М-03 «Київ – Харків – Довжанський», у межах Пирятинської громади Лубенського району, сталася дорожньо-транспортна пригода з загиблим. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Унаслідок аварії загинула одна людина — водій вантажного автомобіля.
Щоб дістати тіло загиблого з понівеченої кабіни, рятувальники застосували гідравлічне обладнання. На місці працювали бійці 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Обставини та причини ДТП з’ясовують правоохоронці.
Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, аварія сталася неподалік села Теплівка.
За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль Intercargotruck, під керуванням 58-річного водія, зіткнувся з вантажівкою Renault, за кермом якого перебував 36-річний водій.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Intercargotruck отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.
Поліція розпочала досудове розслідування.
Нагадаємо, що від початку року на Полтавщині в ДТП загинула 141 людина, а травмувалося понад тисяча.
