Від початку року на Полтавщині в ДТП загинула 141 людина, а травмувалося понад тисяча

На території Полтавської області у 2025 році за фактами вчинення дорожньо-транспортних пригод з потерпілими слідчими підрозділами поліції розпочато досудове розслідування у 479 кримінальних провадженнях. З них 102 ДТП — зі смертельними наслідками. За 231 фактом ДТП кримінальні провадження вже направлені до суду. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

— У поточному році на вулицях і дорогах області спостерігається негативна тенденція до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули та травмувалися люди. Лише за 11 місяців в області сталося 923 дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалося 1130 осіб та загинула 141 людина. За фактами ДТП слідчими розпочато досудове розслідування у 479 кримінальних провадженнях. З них зі смертельними наслідками в поточному році скоєно 102 ДТП, що на 37 більше ніж за аналогічний період 2024 року, - зазначив т. в. о. начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За аналітичними даними Слідчого управління поліції Полтавщини, найбільш поширеними причинами ДТП є перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, порушення правил під час руху заднім ходом, недотримання безпечної дистанції, недотримання безпечного інтервалу та інші.

До найтяжчих наслідків призводять ДТП за участю водіїв, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.

— Упродовж одинадцяти місяців в області зареєстровано 65 кримінальних проваджень за фактами дорожньо-транспортних пригод, вчинених у стані сп’яніння, з яких 23 — зі смертельними наслідками. Загалом за фактами ДТП, вчинених водіями у стані сп’яніння, до суду направлено 31 кримінальне провадження, - зазначив Сергій Рекун.

З метою уникнення ДТП поліція радить:

Дотримуватися встановленого Правилами швидкісного режиму руху, відмовитись від ризикованих маневрів;

Не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або після вживання медичних препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

Дотримуватися інтервалу та дистанції під час руху;

Вчасно подавати сигнал про зміни напрямку руху;

Дотримуватися сигналів світлофорів та регулювальника;

Користуватися пасками безпеки;

У разі перевезення дітей використовувати для їх безпеки дитячі автокрісла;

Поважати один одного, проявляти толерантність та ввічливість на дорогах;

Пішоходам слід користуватися флікерами, щоб у темний час доби бути помітними для інших учасників дорожнього руху. Також важливо подбати про світловідбивачі на одязі та рюкзаках у дітей.

— Дотримуйтеся правил дорожнього руху, будьте уважним і відповідальним за кермом, адже вдома на вас чекають рідні! — закликають правоохоронці.

