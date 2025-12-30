У Полтаві судять військового за самовільне залишення частини: на слухання його доставлять примусом

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 240

У Полтаві перед судом постане військовослужбовець за самовільне залишення території військової частини: у залу суду його доставлять примусом. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Полтави від 26 грудня.

Відомо, що військовослужбовець 29 вересня 2025 року близько 22.00 самовільно залишив підрозділ військової частини та з того часу не повернувся до місця служби. Слідство також вважає, що чоловік діяв з метою тимчасового ухилення від проходження військової служби та не вживав жодних заходів, аби повернутися до частини.

Кримінальне провадження відкрили за ч.5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану. 20 грудня 2025 року правоохоронці склали повідомлення про підозру та направили за останнім відомим місцем проживання військового і до його військової частини.

24 грудня підозрюваного оголосили в розшук, а досудове розслідування у справі зупинили через його переховування від слідства.

Суд дійшов висновку, що існують ризики ухилення підозрюваного від правосуддя, тому надав дозвіл на його затримання з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з ухвалою, після затримання чоловіка мають доставити до суду не пізніше ніж через 36 годин або звільнити. Строк дії ухвали — до завершення досудового розслідування, але не більше ніж 24 місяці з дня її проголошення.

Нагадаємо, у травні військового з Кременчука засудили до 5 років ув’язнення за самовільне залишення військової частини.