У Кременчуці водій легковика не пропустив «швидку» — його оштрафували

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 260

Карета «швидкої» рухалася з увімкненими синіми проблисковими маячками та звуковим сигналом

У Кременчуці патрульні оштрафували водія легкового автомобіля, який не надав перевагу в русі кареті швидкої допомоги. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Порушення зафіксували днями на проспекті Лесі Українки. За даними патрульних, водій автомобіля ГАЗ не пропустив машину екстреної медичної допомоги, яка рухалася з увімкненими синіми проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

Правоохоронці зупинили транспортний засіб і склали на водія адміністративні матеріали.

Відповідно до ч. 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ненадання переваги спецтранспорту передбачає штраф у розмірі 680 гривень.

У патрульній поліції також нагадали, що у разі наближення автомобілів екстрених та оперативних служб із увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом водії зобов’язані надати їм дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд.

Нагадаємо, кілька місяців тому у Кременчуці оштрафували водія Lexus, який не зупинився під час хвилини мовчання.