На Полтавщині судитимуть чоловіка за сексуальне насильство над трьома малолітніми дівчатами

Чоловікові може загрожувати до 15 років ув'язнення

На Полтавщині судитимуть чоловіка, який 6 років тому згвалтував трьох малолітнії сусідок. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканець Миргородського району влітку 2019 року вчиняв протиправні дії щодо своїх сусідок віком 5, 6 та 9 років. Слідчі встановили, що чоловік заманював дітей до себе додому, обіцяючи пригостити смаколиками, а також приходив у гості до сусідів і користувався відсутністю дорослих.

Про злочини правоохоронцям повідомили батьки постраждалих дітей. У межах досудового розслідування слідчі провели судово-медичні та психологічні експертизи.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Ювенальні прокурори Миргородської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Чоловікові інкримінують сексуальне насильство та зґвалтування осіб, які не досягли 14 років (ч.4 ст.153 та ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

