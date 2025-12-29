ГО "Захист держави"
Мирні переговори залишаються актуальними для українців – соціологічне опитування
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть чоловіка за сексуальне насильство над трьома малолітніми дівчатами

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 262

 

Чоловікові може загрожувати до 15 років ув'язнення

На Полтавщині судитимуть чоловіка, який 6 років тому згвалтував трьох малолітнії сусідок. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканець Миргородського району влітку 2019 року вчиняв протиправні дії щодо своїх сусідок віком 5, 6 та 9 років. Слідчі встановили, що чоловік заманював дітей до себе додому, обіцяючи пригостити смаколиками, а також приходив у гості до сусідів і користувався відсутністю дорослих.

Про злочини правоохоронцям повідомили батьки постраждалих дітей. У межах досудового розслідування слідчі провели судово-медичні та психологічні експертизи.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Ювенальні прокурори Миргородської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Чоловікові інкримінують сексуальне насильство та зґвалтування осіб, які не досягли 14 років (ч.4 ст.153 та ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що мешканку Горішніх Плавнів судитимуть за зйомки порно з малолітньою донькою.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: сексуальне насильство неповнолітні прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх