У Кременчуці громадський транспорт курсує із затримками через негоду

У Кременчуці громадський транспорт тимчасово працює з відхиленням від графіків через погіршення погодних умов. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Затримки можливі в русі автобусів, тролейбусів і маршрутних транспортних засобів. Такі заходи запровадили для безпеки дорожнього руху та пасажирів.
Містян просять із розумінням поставитися до ситуації, за можливості планувати поїздки з урахуванням погоди, а також бути уважними на зупинках і дорогах.
Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували по області сильний вітер, хуртовини та ожеледицю.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.