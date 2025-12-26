У Кременчуці громадський транспорт курсує із затримками через негоду

У Кременчуці громадський транспорт тимчасово працює з відхиленням від графіків через погіршення погодних умов. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Затримки можливі в русі автобусів, тролейбусів і маршрутних транспортних засобів. Такі заходи запровадили для безпеки дорожнього руху та пасажирів.

Містян просять із розумінням поставитися до ситуації, за можливості планувати поїздки з урахуванням погоди, а також бути уважними на зупинках і дорогах.

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували по області сильний вітер, хуртовини та ожеледицю.