Поблизу Кременчука у кюветі знайшли легковик із мертвим водієм — поліція

Сьогодні, 24 грудня, близько 11.30 поблизу села Підгірне Кременчуцького району в кюветі виявили легковий автомобіль із мертвим водієм за кермом. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що про подію до поліції повідомили місцеві жителі. За попередніми даними, автомобіль Daewoo виїхав на зустрічну смугу руху та з’їхав у кювет. У салоні транспортного засобу правоохоронці знайшли 67-річного водія без ознак життя.

Причини та обставини події встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Також правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

