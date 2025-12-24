Сьогодні, 24 грудня, близько 11.30 поблизу села Підгірне Кременчуцького району в кюветі виявили легковий автомобіль із мертвим водієм за кермом. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що про подію до поліції повідомили місцеві жителі. За попередніми даними, автомобіль Daewoo виїхав на зустрічну смугу руху та з’їхав у кювет. У салоні транспортного засобу правоохоронці знайшли 67-річного водія без ознак життя.
Причини та обставини події встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Також правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, нещодавно у Градизьку біля нежилої хати знайшли тіло чоловіка.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.