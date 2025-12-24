ГО "Захист держави"
Книги, творчість і підтримка: у Кременчуці відбулася благодійна програма для дітей
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавському районі в ДТП загинула 37-річна пішохідка

Сьогодні, 13:12 Переглядів: 239

Ще двох людей госпіталізували після зіткнення кількох авто

У Полтавському районі 23 грудня близько 16.20 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинула пішохідка, ще двоє людей отримали травми. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За даними слідства, автомобіль Audi, яким керував 36-річний водій, рухаючись у напрямку Харкова, наїхав на пішохідку. 37-річна жінка від отриманих травм загинула на місці події.

 

Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливу причетність інших автомобілів, які після наїзду залишили місце ДТП.

Крім того, на цій же ділянці дороги зіткнулися ще кілька транспортних засобів, які рухалися в попутному напрямку: Toyota, Ford та вантажівка Man із напівпричепом.

Унаслідок зіткнення 46-річний водій Ford та 52-річна пасажирка Toyota отримали тілесні ушкодження. Обох постраждалих доставили до лікарні.

 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Обставини та причини аварії з’ясовують.

Поліція просить очевидців ДТП або тих, хто має інформацію, що може допомогти слідству, повідомити за телефонами (066) 416-75-76 або 102.

Нагадаємо, на Полтавщині в аварії з легковиком і вантажівкою постраждала пасажирка

0
Автор: Телеграф
Теги: аварія ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх