У Полтавському районі в ДТП загинула 37-річна пішохідка

Сьогодні, 13:12

Ще двох людей госпіталізували після зіткнення кількох авто

У Полтавському районі 23 грудня близько 16.20 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинула пішохідка, ще двоє людей отримали травми. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За даними слідства, автомобіль Audi, яким керував 36-річний водій, рухаючись у напрямку Харкова, наїхав на пішохідку. 37-річна жінка від отриманих травм загинула на місці події.

Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливу причетність інших автомобілів, які після наїзду залишили місце ДТП.

Крім того, на цій же ділянці дороги зіткнулися ще кілька транспортних засобів, які рухалися в попутному напрямку: Toyota, Ford та вантажівка Man із напівпричепом.

Унаслідок зіткнення 46-річний водій Ford та 52-річна пасажирка Toyota отримали тілесні ушкодження. Обох постраждалих доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Обставини та причини аварії з’ясовують.

Поліція просить очевидців ДТП або тих, хто має інформацію, що може допомогти слідству, повідомити за телефонами (066) 416-75-76 або 102.

