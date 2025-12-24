Один вечір, одна водійка, два ДТП

У Полтаві водійка Daewoo Lanos спричинила дві дорожньо-транспортні пригоди за один вечір. Про це повідомили у прессулжбі патрульної поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, перша ДТП сталась близько 18.00 на вулиці Київське шоссе в обласному центрі. Під час керування автомобілем жінка, не врахувавши дорожньої обстановки, в'їхала в авто Hyundai Sonata, що зупинилась попереду неї.

Друга аварія трапилась близько 20.00 на перехресті вулиць 23 вересня та Київського шоссе. Водійка перевищила швидкість під час повороту та врізалась у світлофор. Внаслідок обох автопригод пошкодження отримали і світофор, і автівки. Патрульні склали на водійку відповідні адміністративні матеріали.

