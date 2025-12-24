На Полтавщині розшукують безвісти зниклу 43-річну жительку села Лисівка на Миргородщині

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 292

За даними правоохоронців, біля водойми в селі Лисівка виявили особисті речі, які можуть належати зниклій жінці. До пошуку залучені працівники територіального підрозділу поліції, кінологи та фахівці-водолази. Громада також надає активну допомогу у пошуках.

Прикмети зниклої:

Зріст жінки приблизно 165-170 сантиметрів, вона має середню статуру, чорне довге (нижче плечей) волосся, карі очі та шрам на лобі. Страждає на епілепсію. Була одягнена в коричневу куртку, чорні штани та рожеве взуття.

Поліція просить надати будь-яку відому інформацію про ймовірне місцезнаходження Ірини, повідомивши на лінію 102, або за телефоном 099 360 03 66.

Нагадуємо: нещодавно поліцейські Миргородщини розшукували двох зниклих вихованців навчально-реабілітаційного центру, на щастя розшукати їх вдалось протягом доби.