На Полтавщині розшукують безвісти зниклу 43-річну жительку села Лисівка на Миргородщині

Поліція Полтавщини повідомляє про розшук безвісти зниклої 43-річної Інни Боряк, жительки села Лисівка Лютенської громади Миргородського району
За даними правоохоронців, біля водойми в селі Лисівка виявили особисті речі, які можуть належати зниклій жінці. До пошуку залучені працівники територіального підрозділу поліції, кінологи та фахівці-водолази. Громада також надає активну допомогу у пошуках.
Прикмети зниклої:
Зріст жінки приблизно 165-170 сантиметрів, вона має середню статуру, чорне довге (нижче плечей) волосся, карі очі та шрам на лобі. Страждає на епілепсію. Була одягнена в коричневу куртку, чорні штани та рожеве взуття.
Поліція просить надати будь-яку відому інформацію про ймовірне місцезнаходження Ірини, повідомивши на лінію 102, або за телефоном 099 360 03 66.
Нагадуємо: нещодавно поліцейські Миргородщини розшукували двох зниклих вихованців навчально-реабілітаційного центру, на щастя розшукати їх вдалось протягом доби.
