Полтавський апеляційний суд виніс вирок агентці ФСБ

Жінку визнали психічно-хворою і призначили їй лікування у відповідному закладі

9 грудня 2025 року Полтавський апеляційний суд виніс вирок у справі, що стосувалась державної зради. Головною фігуранткою є 44-річна жінка, мешканка села Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

За даними з Єдиного державного реєстру судових рішень, злочинна «карʼєра» жінки почалась в 2023 році з дрібних крадіжок в місцевому магазині.

Згодом, за даними слідства, фігурантка перейшла до більш небезпечних дій: наприкінці 2023 — початку 2024 року з жінкою через месенджер Telegram звʼязався невідомий чоловік, який представився громадянином РФ. Він запропонував жінці співпрацю, пообіцявши матеріальну винагороду та майбутню евакуацію на територію РФ. Як виявилось в ході розслідування, чоловік був працівником ФСБ РФ.

Погодившись на співпрацю, жінка надавала чоловікові фото та відео матеріали з зображенням військових обʼєктів, інформацію про кількість військових на конкретних пунктах та GPS-дані з місцем розташування тих чи інших обʼєктів.

Внаслідок її дій 28 лютого 2024 року російськими військами було здійснено удар по координатах, які вона передала. Снаряди влучили за 250 метрів від позицій українських військових. Після обстрілу жінка сходила на місце вибуху щоб перевірити наслідки і відправила звіт представнику ФСБ.

В результаті судово-психіатричної експертизи підтвердилось, що жінка страждає на шизофренію в тяжкій формі. Через свій діагноз вона не могла усвідомлювати значення своїх дій, тому суд визнав її неосудною. Відповідно призначив їй лікування у психіатричному закладі.

