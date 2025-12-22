На Кременчуччині підприємець, який торгував безакцизним алкоголем, хотів підкупити поліцію

На Кременчуччині поліція викрила чоловіка за продаж безакцизного алкоголю: той хотів підкупити правоохоронців, аби уникнути відповідальності. Про це стало відомо із вироку Семенівського районного суду від 18 грудня.

Як встановив суд, під час перевірки магазину «Продуктовий» у селі Устимівка Семенівської громади правоохоронці виявили продаж алкогольних напоїв без акцизних марок. Підприємець, який є власником торговельної точки, запропонував дільничному офіцеру поліції 10 тисяч гривень, аби той не складав на нього адмінпротокол за порушення законодавства.

Такі дії чоловіка суд кваліфікував як пропозицію енправомірної вигоди службовій особі за невчинення нею в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їй службового становища (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України).

У ході судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та уклав із прокуратурою угоду про визнання винуватості. Суд затвердив угоду та призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу — 17 тисяч гривень (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

