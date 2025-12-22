Мирослава УКРАЇНСЬКА
Надзвичайні новини

На Кременчуччині підприємець, який торгував безакцизним алкоголем, хотів підкупити поліцію

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 448

За спробу підкупу правоохороцнів чоловік має сплатити штраф

На Кременчуччині поліція викрила чоловіка за продаж безакцизного алкоголю: той хотів підкупити правоохоронців, аби уникнути відповідальності. Про це стало відомо із вироку Семенівського районного суду від 18 грудня.

Як встановив суд, під час перевірки магазину «Продуктовий» у селі Устимівка Семенівської громади правоохоронці виявили продаж алкогольних напоїв без акцизних марок. Підприємець, який є власником торговельної точки, запропонував дільничному офіцеру поліції 10 тисяч гривень, аби той не складав на нього адмінпротокол за порушення законодавства. 

Такі дії чоловіка суд кваліфікував як пропозицію енправомірної вигоди службовій особі за невчинення нею в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданого їй службового становища (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України).

У ході судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та уклав із прокуратурою угоду про визнання винуватості. Суд затвердив угоду та призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу — 17 тисяч гривень (1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Лубенщині п’яний водій пропонував поліцейським хабар, щоб уникнути відповідальності.

Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду хабар підакцизні товари
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

