У Полтаві на вулиці Решетилівській авто збило жінку на переході: постраждала в лікарні

3 грудня близько 16.40 на вулиці Решетилівській у Полтаві автомобіль ВАЗ-2110 збив пішохідку. Про це повідомили в обласній поліції.
За попередніми даними слідства, авто під керуванням 71-річного водія наїхало на 68-річну жінку, яка переходила дорогу в межах пішохідного переходу. Постраждала була госпіталізована з травмами.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Слідчі встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, що того ж вечора під Пирятином у ДТП загинула людина.
