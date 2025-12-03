Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Стало відомо, скільки отримали учасники наркогрупи з Полтавщини

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 225

В Одесі заґратовано чоловіка, який створив "зимовий сад" для вирощування конопель. ФОТО | Магнолія-ТВ

Суд ухвалив вирок учасникам організованої групи: троє отримали 9, а організатор — 10 років увʼязнення

Злочинна група почала діяти з листопада 2020 і проіснувала до березня 2022 року. Під час досудового розслідування встановлено, а згодим і доведено вину учасників у 57 епізодах злочинів. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Один зі спільників облаштував в кімнаті власного будинку лабораторію для вирощування коноплі, створив для рослин мікроклімат. Після дозрівання співучасники зрізали рослини, висушували та фасували їх в зіп-пакетики. Реалізацію здійснювали через Телеграм-канал. За один грам «добра» просили близько тисячі гривень.

Організатора засудили на 10 років, а його спільники отримали по 9 років позбавлення волі. Також застосували додаткове покарання—конфіскація майна. 

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили групу, яка вирощувала й збувала наркотики у великих розмірах.

0
Автор: Катерина Животовська Джерело фото: magnolia-tv.com/ілюстративне
Теги: наркотики вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх