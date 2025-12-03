Стало відомо, скільки отримали учасники наркогрупи з Полтавщини

Суд ухвалив вирок учасникам організованої групи: троє отримали 9, а організатор — 10 років увʼязнення
Злочинна група почала діяти з листопада 2020 і проіснувала до березня 2022 року. Під час досудового розслідування встановлено, а згодим і доведено вину учасників у 57 епізодах злочинів. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
Один зі спільників облаштував в кімнаті власного будинку лабораторію для вирощування коноплі, створив для рослин мікроклімат. Після дозрівання співучасники зрізали рослини, висушували та фасували їх в зіп-пакетики. Реалізацію здійснювали через Телеграм-канал. За один грам «добра» просили близько тисячі гривень.
Організатора засудили на 10 років, а його спільники отримали по 9 років позбавлення волі. Також застосували додаткове покарання—конфіскація майна.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили групу, яка вирощувала й збувала наркотики у великих розмірах.
