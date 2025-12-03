У Полтаві водій зніс огорожу та пошкодив пам'ятні дошки на Алеї Героїв

Цієї ночі, 3 грудня, близько 1.00 на вулиці Соборності у Полтаві водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду: зніс огорожу та пошкодив портрети полеглих захисників на Алеї Героїв. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.
За попередніми даними поліції, водій автомобіля Renault Logan не впорався з керуванням та на швидкості врізався в металевий паркан. Після цього він виїхав на алею і там пошкодив три меморіальні дошки загиблим Героям.
Патрульні, які прибули на місце, встановили, що чоловік вживав алкоголь після ДТП. Тест на «Драгері» показав 1,84 проміле, що майже в 9 разів перевищує норму.
Правоохоронці склали на водія адміністративні матеріали за:
ч.4 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — вживання алкоголю після ДТП;
ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії.
Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.
