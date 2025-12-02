На Полтавщині чоловік загинув після падіння з п’ятого поверху

2 грудня у подвір’ї багатоквартирного будинку на вулиці Кременчуцькій у Розсошенцях знайшли тіло чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
Правоохоронці встановили, що загиблий — 52-річний місцевий житель. Попередньо відомо, що він випав із вікна п’ятого поверху власної квартири. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовують.
Нагадаємо, восени у Кременчуці слідчі перевіряли батьків на злісне невиконання обов’язків після падіння дитини з вікна.
