На Полтавщині за підпільне виробництво тютюну для кальянів судитимуть трьох чоловіків

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 136

На Полтавщині завершили досудове розслідування щодо трьох чоловіків, які організували підпільне виробництво тютюну для кальянів. Матеріали справи скерували до суду. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки та в Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, місцевий підприємець орендував приміщення та облаштував там цех, хоча мав дозвіл лише на торгівлю підакцизними товарами. У приміщенні він виготовляв тютюн для кальянів, пакував його та продавав у власному магазині.

Ще двоє полтавців закуповували готову продукцію та реалізовували її онлайн і через поштові відправлення. Правоохоронці припинили діяльність групи у вересні. Під час обшуків вилучили обладнання, сировину — зокрема 84 відра рослинної суміші, понад 80 ємностей із ароматизаторами та гліцерином — більше 3,5 тис. пакунків готового тютюну й близько 15 тис. коробок для пакування.

Підприємцю повідомили про підозру за ч.1 та ч.2 ст.204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів. Його спільникам інкримінують ч.2 ст.28 та ч.1 ст.204 ККУ — збут незаконно виготовлених тютюнових виробів за попередньою змовою.

Нагадаємо, що у листопаді детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне підпільне виробництво сигарет, яке працювало на території Полтавської області.