На Миргородщині зіткнулися мікроавтобус і трактор: водія автівки госпіталізували

1 грудня близько 16.20 поблизу села Ковердина Балка Шишацької громади зіткнулися мікроавтобус і трактор. Про це повідомили в обласній поліції.
За попередніми даними, Volkswagen Transporter під керуванням 39-річного жителя Дніпропетровської області в’їхав у трактор МТЗ, яким керував місцевий 25-річний чоловік.
Унаслідок аварії водій мікроавтобуса отримав травми та був доставлений до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Обставини ДТП встановлюють.
