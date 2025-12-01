У Теплівці в пожежі загинув 73-річний чоловік: поліція з’ясовує обставини

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 113

29 листопада близько 23.00 у селі Теплівка Пирятинської громади Лубенського району горів приватний будинок. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце виїхали слідчо-оперативна група поліції Пирятинщини, криміналісти та рятувальники. Під час огляду оселі правоохоронці виявили тіло 73-річного господаря без ознак життя. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі розпочали кримінальне провадження й з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, що 30 лисопада у Яциновій Слобідці під час пожежі у будинку постраждала людина.