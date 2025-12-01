У Яциновій Слобідці згорів будинок: травмована людина

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 0

30 листопада близько 19.35 у селі Яцинова Слобідка Полтавського району сталася пожежа в житловому будинку. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Унаслідок пожежі травмувалася одна людина. Вогонь знищив покрівлю і перекриття на площі 120 м², вісім вікон, троє дверей, внутрішнє облицювання стін на площі 100 м² та домашні речі. Вогнем також пошкоджено сусідню господарчу споруду.

Рятувальникам вдалося зберегти дві альтанки та ще одну господарчу будівлю. До ліквідації залучили вогнеборців 25-ї та 2-ї ДПРЧ. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання.

Нагадаємо, що нещодавно в будинку на Полтавщині після пожежі знайшли тіло 37-річного чоловіка.