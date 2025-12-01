У Полтаві на Чумацькому Шляху згоріла релейна шафа

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 185

30 листопада близько 12.30 у Полтаві на вулиці Чумацький Шлях згоріла релейна шафа. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив автоматичні перемикачі всередині шафи. Пожежу ліквідували до приїзду рятувальників — підрозділи ДСНС на виклик не залучалися.

Нагадаємо, торік релейна шафа горіла і в Кременчуці.