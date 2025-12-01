У Броварках рятувальники деблокували водія після ДТП: двоє травмованих

30 листопада близько 14.03 у селі Броварки Великобудищанської громади Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Унаслідок аварії травмувалися двоє людей. Одного з постраждалих — водія — рятувальники деблокували з понівеченого авто. Під час робіт вони також від’єднали акумуляторну батарею, щоб запобігти загорянню.
До ліквідації наслідків ДТП залучили чергове відділення 6-ї ДПРЧ.
Нагадаємо, у Карлівці поліціянт за кермом власного Hyundai Tucson на смерть збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям.
