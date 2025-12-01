У Броварках рятувальники деблокували водія після ДТП: двоє травмованих

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 246

Постраждалого витягли з авто за допомогою спецобладнання

30 листопада близько 14.03 у селі Броварки Великобудищанської громади Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Унаслідок аварії травмувалися двоє людей. Одного з постраждалих — водія — рятувальники деблокували з понівеченого авто. Під час робіт вони також від’єднали акумуляторну батарею, щоб запобігти загорянню.

До ліквідації наслідків ДТП залучили чергове відділення 6-ї ДПРЧ.

