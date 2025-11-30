У центрі Кременчука зіткнулися дві автівки: обидві опинилися на тротуарі

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 184

Сьогодні, 30 листопада, близько 10.30 у Кременчуці на перехресті вулиць Соборної та Академіка Маслова сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.

Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення обидва автомобілі відлетіли на тротуар. Також є інформація, що одна з машин перекинулася, проте згодом її перевернули назад.

Наразі невідомо, чи є внаслідок аварії постраждалі.

Нагадаємо, днями у центрі Кременчука водій автомобіля зіткнувся з двома автівками та врізався в огорожу.