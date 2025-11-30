Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині оштрафували чоловіка, який замовив фейкову довідку ВЛК, щоб уникнути служби

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 206

 

За «послугу» обвинувачений заплатив 5 тисяч гривень

На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який замовив підробну довідку військово-лікарської комісії, аби уникнути служби під час мобілізації. Про це стало відомо із вироку Чутівського районного суду від 19 листопада.

Із матеріалів справи відомо, що на початку квітня 2025 року чоловік через інтернет домовився з невстановленою особою про виготовлення фальшивої довідки ВЛК.
За «послугу» він погодився заплатити 5 000 грн і передав свої персональні дані для внесення в документ.

Наприкінці травня 2025 року він отримав посилку через відділення «Нової пошти» у Чутовому. Усередині була довідка військово-лікарської комісії про нібито тимчасову непридатність до військової служби до 21.11.2025 року. У вироку зазначено, що таку довідку на його ім’я медзаклад фактично не видавав.

13 вересня 2025 року чоловік приніс цю довідку до територіального центру комплектування та надав офіцеру для оформлення відстрочки від служби — тим самим використав завідомо підроблений документ.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України — пособництво у підробленні офіційного документа;

  • ч. 4 ст. 358 КК України — використання завідомо підробленого документа.

У суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся та підтвердив, що сам замовив і використав підроблену довідку, щоб уникнути служби під час воєнного стану.

Йому признчили покарання у вигляді 1700 гривень штрафу. Також обвинувачений сплатить 2200 гривень на процесуальні витрати.

Нагадаємо, торік у Полтаві правоохоронці розслідували схему про виготовленння фейкових довідок ВЛК для виїзду військовозобов'язаних за кордон.

Автор: Яна Гудзь
Теги: підробні документи довідка ВЛК ухилення від мобілізації
