Фотофакт: у центрі Кременчука легковик в'їхав у стовп

Сьогодні, 15:38

Сьогодні, 29 листопада, близько 15.00 у центрі Кременчука на вулиці Ігоря Сердюка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це передає журналістка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За попередніми даними, водій легковика врізався в електроопору на узбіччі дороги.

Попередньо внаслідок аварії обійшлося без постраждалих. На місці також не було поліції чи «швидкої».

Нагадамо, днями у центрі Кременчука водій автомобіля зіткнувся з двома автівками та врізався в огорожу.